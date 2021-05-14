"ПСЖ" может подписать Салаха в случае ухода Мбаппе

Теги псжмохамед салахкилиан мбаппеливерпуль

"ПСЖ" может подписать Салаха в случае ухода МбаппеФото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен

"ПСЖ" может подписать нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, в том случае если Килиан Мбаппе решит покинуть клуб. 

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, у спортивного директора "ПСЖ" Леонардо есть список потенциальных замен, в который входит Салах,

Напомним, что у Салаха есть еще два года по контракту с "Ливерпулем". Также сообщается, что "ПСЖ" надеется, что Салах пожелает открыть новую главу в карьере, особенно в том случае, если "Ливерпуль" не выйдет в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино является поклонником Салаха. Однако маловероятно, что "Ливерпуль" будет рассматривать предложения, в которых фигурирует сумма менее 80 млн евро.

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