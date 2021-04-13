ПСЖ может подписать Санчо

Теги джейдон санчоборуссия дортмундпсжтрансферыкилиан мбаппе

ПСЖ может подписать СанчоФото: Твиттер @Sanchooo10 
Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может начать следующий сезон в другом клубе, сообщает The Athletic.

Одним из претендентов на 21-летнего англичанина является ПСЖ, который будет искать замену, в случае ухода из клуба Килиана Мбаппе. Санчо находится на высоком счету у боссов парижан и он стал одной из главных трансферных целей французского гранда.

Кроме них, в услугах полузащитника, все еще заинтересован "Манчестер Юнайтед". Но "манкунианцы" начнут переговоры только в случае существенного снижения цены на футболиста. 

Напомним, прошлым летом "шмели" просили за игрока 110 миллионов фунтов.

В данный момент Санчо травмирован и не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 21 матче Бундеслиги, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач.

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