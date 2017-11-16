ПСЖ может потерять Мотту до конца года



Итальянский полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта испытывает проблемы с коленом, сообщает Goal.com .

По сведениям издания, в ближайшее время хавбеку может быть сделана операция. После нее футболист сможет вернуться на поле только после зимнего перерыва.

В этом сезоне 35-летний Мотта провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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