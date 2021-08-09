ПСЖ может презентовать Месси сегодня

Фото инстаграм Лионеля Месси

Бывший капитан "Барселоны" Лионель Месси уже в ближайшие часы может официально стать игроком ПСЖ.

По информации журналиста Canal+ Оливье Талларона, есть вероятность, что парижане проведут презентацию звёздного новичка сегодня.

В таком случае клуб не будет использовать для представления аргентинца Эйфелеву башню.

Напомним, что "Барса" не смогла продлить контракт с Месси из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге.

Ожидается, что 34-летний нападающий заключит с ПСЖ контракт по схеме "2+1".

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