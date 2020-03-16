ПСЖ может пригласить бывшего тренера "Ювентуса"

Теги псжтомас тухельмассимилиано аллегри

ПСЖ может пригласить бывшего тренера "Ювентуса"

По окончании текущего сезона на тренерском мостике ПСЖ могут произойти изменения, утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, действующего наставника парижан Томаса Тухеля зовут в "Баварию" и он всерьёз рассматривает такой вариант продолжения карьеры.

Заменить немца у руля французского гранда может экс-рулевой "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, который с мая 2019 года остаётся без работы.

Отметим, что ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате, а также впервые с 2016 года вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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