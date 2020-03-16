ПСЖ может пригласить бывшего тренера "Ювентуса"
По окончании текущего сезона на тренерском мостике ПСЖ могут произойти изменения, утверждает Calciomercato.
По сведениям издания, действующего наставника парижан Томаса Тухеля зовут в "Баварию" и он всерьёз рассматривает такой вариант продолжения карьеры.
Заменить немца у руля французского гранда может экс-рулевой "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, который с мая 2019 года остаётся без работы.
Отметим, что ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате, а также впервые с 2016 года вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
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