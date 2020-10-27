ПСЖ может пригласить Массимилиано Аллегри

"Пари Сен-Жермен" вновь проявляет интерес к Массимилиано Аллегри, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, руководство парижского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве возможной замены нынешнему наставнику Томасу Тухелю.

ПСЖ раздумывал над увольнением Тухеля еще в прошлом сезоне, но тренер остался, так как довел команду до финала Лиги Чемпионов. Впрочем, в нынешнем сезоне парижане стартовали в Лиге Чемпионов с домашнего поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:1).

53-летний Аллегри в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Милан" и "Ювентус".

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