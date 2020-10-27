ПСЖ может пригласить Массимилиано Аллегри

Теги псжмассимилиано аллегри

ПСЖ может пригласить Массимилиано Аллегри

"Пари Сен-Жермен" вновь проявляет интерес к Массимилиано Аллегри, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, руководство парижского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве возможной замены нынешнему наставнику Томасу Тухелю.

ПСЖ раздумывал над увольнением Тухеля еще в прошлом сезоне, но тренер остался, так как довел команду до финала Лиги Чемпионов. Впрочем, в нынешнем сезоне парижане стартовали в Лиге Чемпионов с домашнего поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:1).

53-летний Аллегри в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Милан" и "Ювентус".

Не пропустите: ПСЖ заинтересован в услугах Зидана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"

Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов