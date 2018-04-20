ПСЖ может пригласить Венгера

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ПСЖ может пригласить Венгера

ПСЖ рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 68-летний специалист может стать спортивным директором парижан. Сейчас этот пост занимает Антеру Энрике, однако его работа не впечатляет руководство клуба.

Напомним, что Венгер решил покинуть "Арсенал" по окончании нынешнего сезона, однако при этом он не намерен завершать карьеру. | http://soccernews.ru

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