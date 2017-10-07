ПСЖ может пригласить Жардима

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ПСЖ может пригласить Жардима

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим следующим летом может возглавить ПСЖ, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, парижане рассматривают вариант с приглашением португальского специалиста в случае увольнения Унаи Эмери.

Ранее стало известно, что ПСЖ готов сменить рулевого, если в этом сезоне команда не дойдёт как минимум до полуфинала Лиги Чемпионов.

Контракт Жаржима с "Монако" рассчитан до лета 2020 года.

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