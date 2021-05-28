ПСЖ может пригласить Зидана

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ПСЖ может пригласить Зидана

Фото инстаграм Зинедина Зидана

ПСЖ рассматривает вариант с назначением Зинедина Зидана на пост главного тренера, утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, 48-летний француз может заменить Маурисио Почеттино, под руководством которого парижане не выиграли Лигу 1 и ЛЧ. 

Более того, приглашение Зидана может способствовать продлению контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

Что касается Почеттино, то нельзя исключать его возвращение в "Тоттенхэм". Также за ситуацией с аргентинским специалистом следит "Реал".

Не пропустите: Стало известно, сколько потерял Зидан уйдя из "Реала" до истечения контракта. | http://soccernews.ru
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