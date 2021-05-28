ПСЖ может пригласить Зидана
Фото инстаграм Зинедина Зидана
ПСЖ рассматривает вариант с назначением Зинедина Зидана на пост главного тренера, утверждает журналист Николо Скира.
По его информации, 48-летний француз может заменить Маурисио Почеттино, под руководством которого парижане не выиграли Лигу 1 и ЛЧ.
Более того, приглашение Зидана может способствовать продлению контракта с нападающим Килианом Мбаппе.
Что касается Почеттино, то нельзя исключать его возвращение в "Тоттенхэм". Также за ситуацией с аргентинским специалистом следит "Реал".
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|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13