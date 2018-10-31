ПСЖ может приобрести бывшего игрока "Рубина"

Бывший полузащитник "Рубина" Янн М'Вила во время зимнего трансферного окна может перейти в ПСЖ

Как сообщает RMC, главный тренер парижан Томас Тухель хочет усилить центр поля, и хавбек "Сент-Этьена" является одним из возможных вариантов покупки.

Кроме того, ПСЖ интересуется полузащитником "Уотфорда" Абдулаем Дукуре. | soccernews.ru