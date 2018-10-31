ПСЖ может приобрести бывшего игрока "Рубина"

Теги янн м'вилапсжсент-этьен

ПСЖ может приобрести бывшего игрока "Рубина"Бывший полузащитник "Рубина" Янн М'Вила во время зимнего трансферного окна может перейти в ПСЖ

Как сообщает RMC, главный тренер парижан Томас Тухель хочет усилить центр поля, и хавбек "Сент-Этьена" является одним из возможных вариантов покупки.

Кроме того, ПСЖ интересуется полузащитником "Уотфорда" Абдулаем Дукуре.   | soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 11 33
2 Лилль 11 25
3 Монпелье 11 22
4 Лион 11 20
5 Марсель 11 19
6 Сент-Этьен 11 17
7 Страсбур 11 16
8 Бордо 11 14
9 Реймс 11 14
10 Ницца 11 14
11 Тулуза 11 13
12 Анжер 11 12
13 Нант 11 12
14 Ренн 11 12
15 ФК Кан 11 11
16 Ним 11 11
17 Дижон 11 11
18 Амьен 11 10
19 Монако 11 7
20 Генгам 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов