ПСЖ может приобрести нападающего "Ниццы"
Форвард "Ниццы" Амин Гуири может ближайшим летом стать игроком ПСЖ, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, кандидатура 22-летнего футболиста рассматривается в качестве замены для Килиана Мбаппе.
Рыночная стоимость француза оценивается в 45 миллионов евро.
В текущем сезоне Гуири сыграл за "Ниццу" 27 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
Не пропустите: Мбаппе сообщил, что его не устраивает в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
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|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13