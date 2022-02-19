ПСЖ может приобрести нападающего "Ниццы"

Фото инстаграм Амина Гуири

Форвард "Ниццы" Амин Гуири может ближайшим летом стать игроком ПСЖ, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, кандидатура 22-летнего футболиста рассматривается в качестве замены для Килиана Мбаппе.

Рыночная стоимость француза оценивается в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Гуири сыграл за "Ниццу" 27 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

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