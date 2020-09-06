ПСЖ может продать двух игроков ради трансфера Томаса Партея

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ПСЖ может продать двух игроков ради трансфера Томаса Партея

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к ганскому полузащитнику мадридского "Атлетико" Томасу Партею, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, парижский клуб не готов платить 50 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных. Поэтому ради приобретения футболиста ПСЖ может продать полузащитников Юлиана Дракслера и Идриссу Гуйе.

В минувшем сезоне 27-летний Партей провел за "Атлетико" 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 26-летний Дракслер сыграл за ПСЖ 22 матча и отдал семь голевых передач. На счету 30-летнего Гейе один забитый мяч и два голевых паса в 34 поединках.

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