ПСЖ может продать Мбаппе ради Месси
Руководство "Пари Сен-Жермен" не исключает вероятности продажи нападающего Килиана Мбаппе, сообщает AS.
По сведениям издания, новый главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино попросил подписать форвардов "Барселоны" Лионеля Месси и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Оба футболиста могут достаться ПСЖ бесплатно, так как летом они станут свободными агентами. Впрочем, из-за высоких зарплат аргентинцев у ПСЖ могут возникнуть проблемы с финансовым Fair Play. В связи с этим французский клуб может решить продать Мбаппе, который отказывается продлевать контракт, действующий до лета 2022 года.
Не исключено, что ПСЖ решит продать бразильского нападающего Неймара, который получает около 30 миллионов евро в год.
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