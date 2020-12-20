ПСЖ может продать Мбаппе в "Реал" из-за убытков на фоне коронавируса

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает AS, руководство парижан может продать футболиста из-за убытков на фоне коронавируса. По сведениям французских СМИ, финансовые потери ПСЖ составили 200 миллионов евро.

Напомним, что "Реал" является главным претендентом на 22-летнего француза, контракт которого рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне на счету Мбаппе 13 голов и 7 ассистов в 16 матчах.

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