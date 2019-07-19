ПСЖ может продать Неймара для увеличения зарплаты Мбаппе

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ПСЖ может продать Неймара для увеличения зарплаты Мбаппе

ПСЖ готов расстаться с Неймаром для сохранения в клубе Килиана Мбаппе.

По сведениям El Pais, приобрести француза желает "Манчестер Сити", а сам Мбаппе также не против поработать под руководством Хосепа Гвардиолы.

Таким образом, парижане хотят увеличить зарплату Мбаппе до 50 миллионов евро в год, однако для этого нужно разгрузить зарплатную ведомость. Самым реальным вариантом является продажа Неймара, который зарабатывает около 40 миллионов евро за сезон.

В прошлом сезоне на счету Мбаппе 39 голов и 17 ассистов в 43 играх.

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