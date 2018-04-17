ПСЖ может продать Неймара, но не в "Реал"



Руководство ПСЖ рассматривает вариант с продажей бразильского нападающего Неймара, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, парижский клуб может продать форварда в в летнее трансферное окно, но только в "Манчестер Юнайтед", так как не хочет иметь дело с "Реалом". Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи очень зол на королевский клуб, который практически с начала сезона ведет переговоры с представителями бразильца.

Сумма трансфера 26-летнего Неймара может составить 400 миллионов евро.

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