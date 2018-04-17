ПСЖ может продать Неймара, но не в "Реал"

Теги манчестер юнайтедреал мадридпсжнеймар

ПСЖ может продать Неймара, но не в "Реал"
Руководство ПСЖ рассматривает вариант с продажей бразильского нападающего Неймара, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, парижский клуб может продать форварда в  в летнее трансферное окно, но только в "Манчестер Юнайтед", так как не хочет иметь дело с "Реалом". Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи очень зол на королевский клуб, который практически с начала сезона ведет переговоры с представителями бразильца.

Сумма трансфера 26-летнего Неймара может составить 400 миллионов евро.

Не пропустите: В ПСЖ начали рассматривать вариант с продажей Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов