ПСЖ может продать Неймара только при одном условии

Теги псжнеймар

ПСЖ может продать Неймара только при одном условииПСЖ может продать своего ведущего форварда Неймара только при одном условии, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, руководство парижан не намерено ближайшим летом расставаться с 26-летним нападающим. Вынудить же новоиспеченного чемпиона Франции выставить бразильца на трансфер могут только возможные проблемы клуба с соответствием правилу финансового Fair Play.

Напомним, врач сборной Бразилии рассказал о восстановлении Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 35 91
2 Лион 35 72
3 Монако 35 71
4 Марсель 35 70
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ренн 35 51
7 Ницца 35 51
8 Монпелье 35 46
9 Бордо 35 46
10 Нант 35 46
11 Генгам 35 46
12 Дижон 35 42
13 Амьен 35 41
14 Анжер 35 38
15 ФК Кан 35 37
16 Страсбур 35 35
17 Тулуза 35 34
18 Труа 35 32
19 Лилль 35 32
20 Метц 35 26
Полная таблица

топ-5 тегов