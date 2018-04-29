ПСЖ может продать Неймара только при одном условии

ПСЖ может продать своего ведущего форварда Неймара только при одном условии, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, руководство парижан не намерено ближайшим летом расставаться с 26-летним нападающим. Вынудить же новоиспеченного чемпиона Франции выставить бразильца на трансфер могут только возможные проблемы клуба с соответствием правилу финансового Fair Play.

Напомним, врач сборной Бразилии рассказал о восстановлении Неймара. | soccernews.ru