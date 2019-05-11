ПСЖ может продать сына легендарного футболиста в "Кристал Пэлас"

Форвард Тимоти Веа этим летом может перейти в "Кристал Пэлас", передает GFFN.

На данный момент 19-летний футболист выступает в "Селтике" в аренде. Правами на нападающего владеет ПСЖ.

Кроме того, в молодом игроке также заинтересован "Ренн".

В нынешнем сезоне он участвовал в 17 матчах за "Селтик", забив 4 гола.

Тимоти Веа - сын обладателя "Золотого мяча"-1995, нынешнего президента Либерии Джорджа Веа.

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