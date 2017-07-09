ПСЖ может продать Верратти дешевле заявленной ранее суммы

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ПСЖ может продать Верратти дешевле заявленной ранее суммыФранцузский ПСЖ может продать своего ключевого полузащитника Марко Верратти дешевле заявленной ранее клубом суммы.

Как информирует L'Equipe, парижане вполне будут готовы рассмотреть предложения по 24-летнему хавбеку в размере от 70-ти миллионов евро. В ПСЖ даже начали разрабатывать две стратегии на следующий сезон - с уходом итальянца и с его сохранением в команде.

Напомним, Анчелотти не удивлен, что Верратти решил остаться в ПСЖ. | soccernews.ru

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