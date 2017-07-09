ПСЖ может продать Верратти дешевле заявленной ранее суммы
Французский ПСЖ может продать своего ключевого полузащитника Марко Верратти дешевле заявленной ранее клубом суммы.
Как информирует L'Equipe, парижане вполне будут готовы рассмотреть предложения по 24-летнему хавбеку в размере от 70-ти миллионов евро. В ПСЖ даже начали разрабатывать две стратегии на следующий сезон - с уходом итальянца и с его сохранением в команде.
Напомним, Анчелотти не удивлен, что Верратти решил остаться в ПСЖ. | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
Неймар: "Никто не знает, где я буду играть через год-другой"
-
Каррера намекнул на то, что Смолова в "Спартаке" не будет?
-
ПСЖ опроверг свой интерес к одному из ведущих игроков "Реала"
-
Анчелотти ответил агенту Левандовски на критику в свой адрес
-
Агент прокомментировал слухи о возможном переходе Нету в "Валенсию"
-
На Хамеса появился третий претендент
-
Дани Алвес: "Руководители "Барселоны" не имеют понятия, как нужно относиться к своим игрокам"
-
Мбаппе не перейдет в "Реал"
-
Санчес не отправился с "Арсеналом" на первый тренировочный сбор
-
Витиньо: "Не могу подвести Гончаренко, ведь он доверяет мне"
-
Трофей Кубка Конфедераций доставили в музей сборной Германии
-
Каррик: "Руни был убийственно хорош с самого первого дня в "МЮ"
-
"Ньюкасл" интересуется защитником "Манчестер Сити"
-
Измайлов впервые потренировался с "Араратом"
-
Смолов пропустил презентацию новой формы "Краснодара"
-
Повесился бывший футболист "Краснодара"
-
Погба толкнул журналистку в бассейн
-
"Краснодар" представил форму на новый сезон
-
Кокорин: "Динамо" не отпустило меня в "Арсенал"
-
"Бенфика" интересуется армянским футболистом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34