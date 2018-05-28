ПСЖ может расстаться с Ди Марией

ПСЖ может расстаться ближайшим летом со своим вингером Анхелем Ди Марией, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, аргентинец может стать очередной жертвой своего звездного партнера по команде Неймара, под которого новую команду собирается строить руководство парижан. Вполне вероятно, что из-за натянутых отношений между ними бразилец попросит выставить на трансфер 30-летнего вингера.

Напомним, первыми жертвами новой политики ПСЖ могут стать Кавани и Пасторе. | soccernews.ru