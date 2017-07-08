ПСЖ может решиться на продажу Верратти, если клубу удастся провернуть два трансфера на сумму в 200 миллионов евро

Французский ПСЖ все-таки еще может отпустить своего полузащитника Марко Верратти в каталонскую "Барселону".

Однако, как информирует Mundo Deportivo, это может случиться только в том случае, если парижанам в текущее трансферное окно удастся провернуть два громких трансфера - приобрести Килиана Мбаппе из "Монако" и Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля".

Отметим, что стоимость первого оценивается не менее чем в 100 миллионов евро, а бразилец может стоить ПСЖ 90 миллионов евро.

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