ПСЖ может сменить спортивного директора

Французский ПСЖ может сменить своего спортивного директора, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, руководство парижан осталось недовольно работой в текущем сезоне Антеро Энрике. Поэтому ближайшим летом катарские владельцы ПСЖ могут заменить не только главного тренера своей команды Унаи Эмери, но и спортдира клуба.

Напомним, ПСЖ заинтересован в обмене своего ключевого игрока на хавбека "Реала". | soccernews.ru