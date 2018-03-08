ПСЖ может сменить спортивного директора

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ПСЖ может сменить спортивного директораФранцузский ПСЖ может сменить своего спортивного директора, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, руководство парижан осталось недовольно работой в текущем сезоне Антеро Энрике. Поэтому ближайшим летом катарские владельцы ПСЖ могут заменить не только главного тренера своей команды Унаи Эмери, но и спортдира клуба.

Напомним, ПСЖ заинтересован в обмене своего ключевого игрока на хавбека "Реала". | soccernews.ru

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