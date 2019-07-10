ПСЖ может снизить цену на Неймара, но при одном условии
ПСЖ твёрдо намерен избавиться от нападающего Неймара в текущее трансферное окно, сообщает El Pais.
По информации источника, если клубу не удастся продать бразильца до последней недели августа, то будет рассматриваться вопрос о снижении его стоимости.
Таким образом, есть вероятность, что в конце лета Неймар будет доступен для покупки за 150 миллионов евро.
На сегодняшний день у ПСЖ есть только одно предложение по скандальному форварду - от "Барселоны". Напомним, что два года назад французский гранд переманил футболиста из "блауграны" за 222 миллиона евро.
Не пропустите: ПСЖ назвал игрока "Барселоны", которого хочет включить в сделку по Неймару. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" презентовал новую форму на следующий сезон
-
Принадлежащий "Вильярреалу" Черышев тренируется с "Валенсией"
-
"Спартак" намерен отказаться от подписания Гильерме
-
"Удинезе" объявил о переходе экс-защитника ЦСКА Бекао
-
Тульский "Арсенал" купил двух игроков сборной Замбии
-
Экс-президент "Барселоны" обвинил "Атлетико" в лицемерии
-
Помазун может уйти из ЦСКА из-за Джанаева
-
"Я просто охренел": Тарасов рассказал о конфликте с "Локомотивом" из-за неуплаты счёта за операцию
-
ПСЖ может снизить цену на Неймара, но при одном условии
-
1
"Реал" представил Милитао. Бразильцу стало плохо во время первой пресс-конференции
-
"Зенит" предложил "Милану" своего игрока
-
Из колонии, где отбывают наказание Кокорин и Мамаев, сбежали двое заключённых
-
1
В Германии футболист расплакался из-за расистских оскорблений
-
1
"Зенит" отправил Заболотного в дубль
-
"Милан" нацелился на защитника "Арсенала"
-
"Краснодар" отчитался о травме Классона
-
1
Фанаты ЦСКА выступили против подписания Джанаева
-
"Зенит" одобрил уход Ригони в итальянский клуб
-
"Спартак" включился в борьбу за Рамиреса
-
2
Между "Локомотивом" и Тарасовым возник финансовый спор
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32