ПСЖ может снизить цену на Неймара, но при одном условии

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ПСЖ может снизить цену на Неймара, но при одном условии

ПСЖ твёрдо намерен избавиться от нападающего Неймара в текущее трансферное окно, сообщает El Pais.

По информации источника, если клубу не удастся продать бразильца до последней недели августа, то будет рассматриваться вопрос о снижении его стоимости.

Таким образом, есть вероятность, что в конце лета Неймар будет доступен для покупки за 150 миллионов евро.

На сегодняшний день у ПСЖ есть только одно предложение по скандальному форварду - от "Барселоны". Напомним, что два года назад французский гранд переманил футболиста из "блауграны" за 222 миллиона евро.

Не пропустите: ПСЖ назвал игрока "Барселоны", которого хочет включить в сделку по Неймару. | http://soccernews.ru
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