ПСЖ может снизить стоимость Неймара

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ПСЖ может снизить стоимость Неймара

ПСЖ может согласиться на снижение трансферной стоимости бразильского нападающего Неймара, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, французский клуб может продать форварда за 222 миллиона евро. Именно за эту сумму он перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году.

Ранее сообщалось, что парижане оценивают бразильца в 300 миллионов евро. Впрочем, Неймар хочет покинуть клуб, поэтому ПСЖ вынужден рассмотреть варианты с его продажей.

Напомним, что купить 27-летнего форварда хочет "Барселона".

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Комментарии

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Да тут много таких Мхитарян в Боруссия, Модрич в Тотенхем, а Фабрегас Арсенал.Последний даже деньги предлагал клубу за переход.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Зачем вообще нужны контракты, если подлецы вроде неймара, отказываются играть ( а он откажется, если не продать, или будет отывнивать с кислой рожей), наплевав на обязательства? Ты подписал контракт, это твоя работа. До тех пор, пока боссы не научаться приструнивать таких нытиков, это будет продолжаться и продолжаться. На месте владельца ПСЖ, я бы не велся на капризы бразильца и оставил бы в клубе. А если откажется играть, содрать неустойку лямов так 200, и держать в клубе до конца . Противно просто, глядя на дерьмо наподобие Коута, Дембеле или Неймара, саботирующих выполнение обязательств, как слово " контракт" становится пустым звуком.

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jugulator
Пьянь

Ты прав, но про Роналду и Бэйла скромно умолчал?

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Mutaloff
Mutaloff

Роналду к твоим сведениям тренировки никогда не саботировал,а поднятие зарплаты в его случае очень логично,как никак 5-кратный обладатель ЗМ.Насчет Бэйла,да,вообще отборный тип,надеюсь какой-нибудь клуб разведем на этот лохотрон.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Что Роналду? Если игрок и владелец, обоюдно договариваются, какие проблемы? Это нормальная практика, на любых работах. Коут, просто отказывался тренироваться, Ливерпуль не хотел его продавать. Дембеле тоже просто перестал ходить на тренировки. Сейчас Неймар такое же шоу устроит, если его не продать. Вот увидишь. Ты реально не видишь разницы?

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jugulator
Пьянь

Еще раз. Только Фергюсон уговорил Роналду остаться еще на 1 год. А до этого Криш вел себя не лучше Коутиньо-Дембеле.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Еще раз. Было или не было, уговорили - не уговорили. Не важно. Главное что играл. Твое возмущение понятно. Ведь большинство последних самых громких "отказчиков", Так или иначе, связаны с Барселоной. Что наглядно показывает, какую грязную трансферную политику, они ведут

jugulator
Пьянь

В 2008 году Роналду требовал продать его в Реал и отказывался играть за МЮ. Только Фергюсон уговорил его остаться еще на год. В 2013 году Бэйл ультимативно отказался играть за Тоттенхэм, в результате чего клуб вынужден был продать его.

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Mutaloff
Mutaloff

Бэйла вообще на поле пускать нельзя при любых раскладах,меня больше бесит то,что он не устойку просит,он и 20 млн не заслуживает за 3 сезона,а тут 51 млн.Сел на шею и высосет все бабки,а ведь продлили его в 2017,когда уже начался регреесс,в очередной раз кричу:"Перес-Гений!"

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

отказывался, но играл, это как раз таки и есть проявление профессионализма. Главное что играл. История не терпит сослагательного наклонения.

Mutaloff
Mutaloff

Ну если это правда,я не знал,болельщик футбола с 2012,надо посмотреть все подробности я пока это не аргументирую,говорю о том,что видел и хорошо знаю.

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