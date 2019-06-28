ПСЖ может снизить стоимость Неймара

ПСЖ может согласиться на снижение трансферной стоимости бразильского нападающего Неймара, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, французский клуб может продать форварда за 222 миллиона евро. Именно за эту сумму он перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году.

Ранее сообщалось, что парижане оценивают бразильца в 300 миллионов евро. Впрочем, Неймар хочет покинуть клуб, поэтому ПСЖ вынужден рассмотреть варианты с его продажей.

Напомним, что купить 27-летнего форварда хочет "Барселона".

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