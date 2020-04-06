ПСЖ может сохранить Мбаппе и Неймара благодаря коронавирусу
Нападающие Килиан Мбаппе и Неймар могут остаться в ПСЖ на следующий сезон, сообщает L`Equipe.
По сведениям издания, руководство парижского клуба верит, что ни один из заинтересованных клубов не сможет заплатить за футболистов требуемые суммы из-за финансового кризиса, который вызван пандемией китайского коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что вернуть Неймара хочет его бывший клуб "Барселона". Интерес к Мбаппе проявляют "Реал", "Ювентус" и "Ливерпуль".
Стоит отметить, что контракты 21-летнего Мбаппе и 28-летнего Неймара истекают летом 2022 года. Таким образом, оба игрока могут уйти в 2021 году за сравнительно небольшие деньги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13