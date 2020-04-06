ПСЖ может сохранить Мбаппе и Неймара благодаря коронавирусу

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ПСЖ может сохранить Мбаппе и Неймара благодаря коронавирусу
Нападающие Килиан Мбаппе и Неймар могут остаться в ПСЖ на следующий сезон, сообщает L`Equipe.

По сведениям издания, руководство парижского клуба верит, что ни один из заинтересованных клубов не сможет заплатить за футболистов требуемые суммы из-за финансового кризиса, который вызван пандемией китайского коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что вернуть Неймара хочет его бывший клуб "Барселона". Интерес к Мбаппе проявляют "Реал", "Ювентус" и "Ливерпуль".

Стоит отметить, что контракты 21-летнего Мбаппе и 28-летнего Неймара истекают летом 2022 года. Таким образом, оба игрока могут уйти в 2021 году за сравнительно небольшие деньги.

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