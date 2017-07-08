ПСЖ может совершить громкий обмен игроками с "Реалом"

Теги реал мадридпсжгарет бэйлмарко верратти

ПСЖ может совершить громкий обмен игроками с "Реалом"Французский ПСЖ может совершить громкий обмен игроками с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане ввиду желания своего полузащитника Марко Верратти покинуть клуб рассматривают вариант с расставанием с ним. Однако взамен итальянцу французский гранд желает получить другого топового игрока.

Так, одним из вариантов дальнейшего трудоустройства 24-летнего хавбека клуб из Парижа рассматривает мадридский "Реал", который ранее интересовался футболистом. В ПСЖ рассчитывают, что им по силам будет договориться со "сливочными", чтобы в обратном направлении проследовал вингер Гарет Бэйл.

Напомним, Перес не готов конкурировать с ПСЖ по размеру оклада для Мбаппе. | soccernews.ru

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