ПСЖ может совершить громкий обмен игроками с "Реалом"

Французский ПСЖ может совершить громкий обмен игроками с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане ввиду желания своего полузащитника Марко Верратти покинуть клуб рассматривают вариант с расставанием с ним. Однако взамен итальянцу французский гранд желает получить другого топового игрока.

Так, одним из вариантов дальнейшего трудоустройства 24-летнего хавбека клуб из Парижа рассматривает мадридский "Реал", который ранее интересовался футболистом. В ПСЖ рассчитывают, что им по силам будет договориться со "сливочными", чтобы в обратном направлении проследовал вингер Гарет Бэйл.

Напомним, Перес не готов конкурировать с ПСЖ по размеру оклада для Мбаппе. | soccernews.ru