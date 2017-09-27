ПСЖ может совершить громкий обмен с "Реалом"

Теги псжэдинсон кавани реал мадридкарим бензема

ПСЖ может совершить громкий обмен с "Реалом"Французский ПСЖ может совершить громкий обмен игроками с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.

Так, парижане вполне могут пойти на то, чтобы следующим летом расстаться со своим ведущим бомбардиром Эдинсоном Кавани. Одним из потенциальных вариантов ему на замену французским грандом рассматривается форвард королевского клуба Карим Бензема. Учитывая это, "красно-синие" вполне могут предложить "сливочным" совершить обмен уругвайца на воспитанника "Лиона".

Напомним, ПСЖ планирует сделать еще одно громкое подписание. | soccernews.ru

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