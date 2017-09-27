ПСЖ может совершить громкий обмен с "Реалом"
Французский ПСЖ может совершить громкий обмен игроками с мадридским "Реалом", информирует испанская пресса.
Так, парижане вполне могут пойти на то, чтобы следующим летом расстаться со своим ведущим бомбардиром Эдинсоном Кавани. Одним из потенциальных вариантов ему на замену французским грандом рассматривается форвард королевского клуба Карим Бензема. Учитывая это, "красно-синие" вполне могут предложить "сливочным" совершить обмен уругвайца на воспитанника "Лиона".
Напомним, ПСЖ планирует сделать еще одно громкое подписание. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Рейтинг заработков агентов в 2017 году: Думитраску - второй , Мендеш - третий, Райола - десятый
-
Лига чемпионов: итоги 2-го тура
-
Вот как выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков АПЛ с учетом вероятного продления контракта Азаром
-
Тяжелый выезд на "Сан Мамес": "Заря" во втором туре гостит в Бильбао у "Атлетика"
-
Белорусский вояж для Арсена Венгера: БАТЭ принимает "Арсенал"
Лента новостей
-
"Бавария" отправила в отставку Анчелотти
-
"Бавария" потерпела самое крупное за последние 16 лет поражение в группе Лиги Чемпионов
-
Леонардо возглавил "Антальяспор"
-
"Интер" включился в борьбу за Горетцку
-
Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Андоррой и Швейцарией
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Мартиаля
-
Президент ПСЖ назвал Неймара лучшим игроком в мире
-
Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" может уволить Анчелотти
-
Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Барселоны"
-
Ловчев: "Матчи "Спартака" и ЦСКА показали, куда ушел современный футбол"
-
Рейтинг заработков агентов в 2017 году: Думитраску - второй , Мендеш - третий, Райола - десятый
-
Неймар откроет ночной клуб в Рио-де-Жанейро
-
"Барселона" может перехватить трансферную цель "Реала"
-
Иванович: "Зенит" заслуживает на трофеи в текущем сезоне"
-
Румменигге: "Это была не "Бавария"
-
Лига чемпионов: итоги 2-го тура
-
Неймар: "Такое чувство, что Мбаппе - уже 30 лет"
-
Луис Суарес: "Вальверде доказывает, что он - очень хороший специалист"
-
Газзаев: "Манчестер Юнайтед" унизил российский футбол"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Реал Мадрид
|6
|11
|6
|Леганес
|6
|10
|7
|Леванте
|5
|9
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Бетис
|5
|9
|10
|Хетафе
|6
|8
|11
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|12
|Эспаньол
|6
|8
|13
|Сельта Виго
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Лас Пальмас
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|6
|17
|Жирона
|6
|5
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0