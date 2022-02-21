ПСЖ может создать дуэт Зидана с Венгером

Фото: инстаграм Зидана\Автор неизвестен

Руководство "Пари Сен-Жермен" недовольно работой спортивного директора клуба Леонардо и ищет варианты для его замены, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, мечтой парижского клуба является Зинедин Зидан на посту главного тренера и Арсен Венгер в качестве спортивного директора.

Однако в клубе также рассматривают вариант с назначением на эту должность Фабио Паратичи, который сейчас работает в "Тоттенхэме".

Напомним, что сам 72-летний Венгер в данный момент возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.

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