ПСЖ может создать дуэт Зидана с Венгером
Фото: инстаграм Зидана\Автор неизвестен
Руководство "Пари Сен-Жермен" недовольно работой спортивного директора клуба Леонардо и ищет варианты для его замены, сообщает издание RMC Sport.
По информации источника, мечтой парижского клуба является Зинедин Зидан на посту главного тренера и Арсен Венгер в качестве спортивного директора.
Однако в клубе также рассматривают вариант с назначением на эту должность Фабио Паратичи, который сейчас работает в "Тоттенхэме".
Напомним, что сам 72-летний Венгер в данный момент возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.
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