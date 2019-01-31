ПСЖ может спровоцировать отставку тренера "Эвертона"

ПСЖ может спровоцировать отставку главного тренера "Эвертона" Марку Силвы, сообщает Paris United.

По сведениям издания, 41-летний португальский специалист пригрозил уходом со своего поста, если "ириски" продадут французскому гранду полузащитника Идриссу Гуйе.

Ранее стало известно, что ПСЖ согласовал трансфер 29-летнего сенегальца. Предполагается, что сумма сделки составит 30 миллионов евро.

Сам Гуйе хотел бы продолжить карьеру в ПСЖ. В текущем сезоне хавбек сыграл за "Эвертон" 22 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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