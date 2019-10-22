ПСЖ может стать автором уникального рекорда в Лиге Чемпионов

4 Теги псж

ПСЖ может стать автором уникального рекорда в Лиге Чемпионов

Парижский ПСЖ может стать первым клубом в истории Лиги Чемпионов, который выйдет в плей-офф после трех туров.

Для этого ПСЖ нужно обыграть на выезде "Брюгге", а в параллельном матче "Галатасарай" и "Реал" должны сыграть вничью. В этом случае ПСЖ наберет девять очков и оторвется от остальных соперников на семь набранных баллов.

Таким образом, французский клуб досрочно гарантирует себе как минимум второе место в группе, что позволит ему выйти в плей-офф.

Не пропустите: ПСЖ поборется за трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Я надеюсь,что этому мешку это не покорится,футбольные боги не допустят!

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jugulator
Пьянь

А даже, если покорится, то что изменится от этого? ПСЖ топ-клубом станет?

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Mutaloff
Mutaloff

Для меня это никогда и не будет топ-клуб,мне нравится романтика в игре,если и покупать всех,то как Барса и Реал,побеждая в ЛЧ или выигрывая Ла-Лигу,а ПСЖ-топ клубом не был и вряд-ли когда-либо будет!

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Mutaloff
Mutaloff

И то,Рамос,Марсело,Карвахаль,Каземиро,Модрич,Бензема,Асенсио,Васкес-это игроки которые уже в 19-23 были игроками сливочных,а некоторые и тащерами,у Барсы-это Пике,Месси,Роберто,Бускетс,Альба и др.

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