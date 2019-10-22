ПСЖ может стать автором уникального рекорда в Лиге Чемпионов

Парижский ПСЖ может стать первым клубом в истории Лиги Чемпионов, который выйдет в плей-офф после трех туров.

Для этого ПСЖ нужно обыграть на выезде "Брюгге", а в параллельном матче "Галатасарай" и "Реал" должны сыграть вничью. В этом случае ПСЖ наберет девять очков и оторвется от остальных соперников на семь набранных баллов.

Таким образом, французский клуб досрочно гарантирует себе как минимум второе место в группе, что позволит ему выйти в плей-офф.

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