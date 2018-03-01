ПСЖ может сыграть с "Лионом" в полуфинале Кубка Франции

Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Франции.

ПСЖ сыграет сыграет с победителем пары "Кан" - "Лион". Стоит отметить, что "Лион" в этом сезоне победил ПСЖ в матче Лиги 1 со счетом 2:1.

Во второй паре встретятся клубы из третьего французского дивизиона – "Ле-Эрбье" и "Шамбли".

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