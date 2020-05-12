ПСЖ может усилиться двумя игроками "Милана"

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ПСЖ может усилиться двумя игроками "Милана"

Сразу два полузащитника "Милана" могут во время летнего трансферного окна оказаться в ПСЖ, сообщает Goal.com.

По информации источника, парижанам интересны Исмаэль Беннасер и Лукас Пакета. Ранее французский клуб уже пытался их подписать в разное время, но получал отказ.

Рыночная стоимость алжирца - 17,5 миллионов евро, а бразильца - 22,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Беннасер сыграл за "Милан" 23 матча и сделал 1 ассист. В активе Пакеты 19 игр и 1 результативная передача.

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