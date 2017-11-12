ПСЖ может уволить Эмери до открытия зимнего трансферного окна
Французский ПСЖ может уволить своего главного тренера Унаи Эмери еще до открытия зимнего трансферного окна.
Так, по сведениям Yahoo Sport, парижане рассматривают вариант с расставанием с испанским специалистом еще в этом году ввиду нарастания напряженности в отношениях между ним и его подопечными. Приоритетным кандидатом на замену Эмери называется наставник английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, с которым "красно-синие" уже ведут переговоры. В случае, если португалец откажется возглавлять ПСЖ в разгар сезона, французский гранд будет готов подписать контракт на полгода с другим тренером.
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