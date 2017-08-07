ПСЖ может в очередной раз "насолить" "Барселоне"

Французский ПСЖ после отказа расставаться со своим полузащитником Марко Верратти и покупкой вингера каталонской "Барселоны" Неймара может в очередной раз "насолить" "сине-гранатовым".

Как информирует football.fr, парижане планирует совершить еще одно громкое приобретение в текущее трансферное окно. Главным кандидатом на усиление своей атакующей мощи "красно-синие" рассматривают форварда "Монако" Килиана Мбаппе. Альтернативными же вариантами 18-летнему французу в ПСЖ рассматривают полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, которыми активно интересуется каталонский гранд.

Напомним, ПСЖ может расстаться с Ди Марией. | soccernews.ru