ПСЖ может вернуть Рафинью в Испанию

Фото: инстаграм Рафиньи Алькантары/Автор неизвестен

"Реал Сосьедад" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Рафинье Алькантаре, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Хавбек, скорее всего, согласится на переход, чтобы иметь регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 28-летний Рафинья провел за ПСЖ пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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