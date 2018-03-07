ПСЖ может возглавить бывший тренер "Барселоны"

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ПСЖ может возглавить бывший тренер "Барселоны"

ПСЖ продолжает поиски нового тренера для команды.

Как сообщает Mundo Deportivo, парижане рассматривают вариант с назначение бывшего тренера "Барселоны" Луиса Энрике. Однако ранее сообщалось, что испанец близок к подписанию контракта с "Челси".

Напомним, что ПСЖ принял решение отправить Унаи Эмери в отставку, т.к. тренер не выполнил главную задачу руководства, а именно - не выиграл Лигу Чемпионов.

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