ПСЖ может выкупить Икарди и обменять его на двух игроков "Ювентуса"

ПСЖ рассматривает возможность обмена игроками с туринским "Ювентусом", утверждает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, парижане хотят подписать левого защитника Алекса Сандро и хавбека Миралема Пьянича.

Взамен бразильца и боснийца ПСЖ может предложить Мауро Икарди, которого клуб имеет право выкупить у "Интера" за 70 миллионов евро.

Рыночная стоимость Сандро - 40 миллионов евро, Пьянича - 52 миллиона, Икарди - 60 миллионов.

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