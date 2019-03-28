ПСЖ может вынудить Буффона завершить карьеру
ПСЖ может не предложить новый контракт вратарю Джанлуиджи Буффону, сообщает Il Mattino.
По сведениям издания, парижане сомневаются в том, сможет ли 41-летний итальянец провести ещё один сезон на топ-уровне.
Если ПСЖ откажется от услуг Буффона, то он, вероятнее всего, объявит о завершении карьеры.
Легендарный страж ворот присоединился к французскому гранду летом 2018 года. В его активе 20 матчей, в которых он пропустил всего 13 голов.
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