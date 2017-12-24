ПСЖ может заменить Эмери бывшим наставником "Барселоны"

Известный испанский тренер Луис Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона", попал в сферу интересов французского ПСЖ.

Как информирует Mirror, спортивный менеджмент парижан включил 47-летнего специалиста в список потенциальных кандидатов на замену следующим летом своего наставника Унаи Эмери. Другими претендентами на на пост нового "рулевого" "красно-синих" называются: Массимилиано Аллегри ("Ювентус") , Антонио Конте ("Челси"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Андре Виллаш-Боаш (без клуба).