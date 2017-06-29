ПСЖ может заменить Верратти хавбеком "Ювентуса"

Теги псжклаудио маркизиоювентус

ПСЖ может заменить Верратти хавбеком "Ювентуса"Французский ПСЖ может заменить своего полузащитника Марко Верратти, который изъявил желание покинуть клуб, хавбеком туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио.

Как информирует football.fr, парижане рассматривают 31-летнего футболиста "старой сеньоры" в качестве одного из возможных вариантов заполнения возможной бреши в центре поля.

В завершившемся сезоне Маркизио забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Ювентус".

Напомним, ПСЖ готовится взорвать трансферный рынок своими приобретениями. | soccernews.ru

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