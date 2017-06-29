ПСЖ может заменить Верратти хавбеком "Ювентуса"

Французский ПСЖ может заменить своего полузащитника Марко Верратти, который изъявил желание покинуть клуб, хавбеком туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио.

Как информирует football.fr, парижане рассматривают 31-летнего футболиста "старой сеньоры" в качестве одного из возможных вариантов заполнения возможной бреши в центре поля.

В завершившемся сезоне Маркизио забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Ювентус".

Напомним, ПСЖ готовится взорвать трансферный рынок своими приобретениями. | soccernews.ru