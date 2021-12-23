ПСЖ на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Лорьяном". Рамос получил красную карточку
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Италии "Лорьян" и ПСЖ сыграли вничью со счетом 1:1.
На 40-й минуте счет открыл Тома Монкондюи. В конце матча парижане остались вдесятером из-за удаления Серхио Рамоса, но в компенсированное время команду от поражения спас Мауро Икарди.
ПСЖ, набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 16 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Лорьян" – ПСЖ - 1:1 (1:0)
Голы: Монкондюи, 40 - 1:0, Икарди, 90+1 - 1:1
"Лорьян": Нарди, Мендес, Лапорт, Йенц, Ле Гофф, Уаттара, Ле Фе, Монкондюи, Абержель, Моффи, Лорьянте (Игор Силва, 78).
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Рамос, 46), Вейналдум, Ди Мария, Эррера (Янсане, 75), Гуйе, Месси, Икарди.
Удаление: Рамос (86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13