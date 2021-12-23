ПСЖ на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Лорьяном". Рамос получил красную карточку

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Лорьян" и ПСЖ сыграли вничью со счетом 1:1.

На 40-й минуте счет открыл Тома Монкондюи. В конце матча парижане остались вдесятером из-за удаления Серхио Рамоса, но в компенсированное время команду от поражения спас Мауро Икарди.

ПСЖ, набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 16 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Лорьян" – ПСЖ - 1:1 (1:0)

Голы: Монкондюи, 40 - 1:0, Икарди, 90+1 - 1:1

"Лорьян": Нарди, Мендес, Лапорт, Йенц, Ле Гофф, Уаттара, Ле Фе, Монкондюи, Абержель, Моффи, Лорьянте (Игор Силва, 78).

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Рамос, 46), Вейналдум, Ди Мария, Эррера (Янсане, 75), Гуйе, Месси, Икарди.

Удаление: Рамос (86).

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