ПСЖ на 94-й минуте вырвал победу над "Реалом"
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл мадридский "Реал" со счетом 1:0.
Единственный мяч в концовке встречи забил Килиан Мбаппе.
Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.
ПСЖ Франция – "Реал" Испания 1:0 (0:0)
Гол: Мбаппе, 90+4 - 1:0
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Данилу Перейра (Гуйе, 87), Верратти, Паредес, Ди Мария (Неймар, 73), Месси, Мбаппе.
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Каземиро, Бензема (Бэйл, 87), Асенсио (Родриго, 72), Винисиус Жуниор (Азар, 82).
Не пропустите: "Манчестер Сити" уничтожил "Спортинг" в матче Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов
-
Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Брайтоном"
-
1
ПСЖ на 94-й минуте вырвал победу над "Реалом"
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Спортинг" в матче Лиги чемпионов
-
"Реал" лишился двух основных игроков перед ответным матчем с ПСЖ в ЛЧ
-
Роналду прервал серию из шести безголевых матчей
-
Прокурор Лас-Вегаса помешал аресту Роналду в 2019 году
-
Бензема повторил французский рекорд Лиги чемпионов
-
Президент ПСЖ ярко высказался о ситуации с Мбаппе
-
Ваноли вызвал сбор "Спартака" молодого защитника
-
"РБ Лейпциг" подписал опытного вратаря
-
Лидеры "Баварии" получили смертельные угрозы
-
"Арсенал" вступил в борьбу за нападающего "Сассуоло"
-
Бузова отреагировала на решение Тарасова стать блогером
-
"Динамо" упустило победу над датским клубом в товарищеском матче (видеообзор)
-
Агуэро рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"
-
Матич может уйти из "Манчестер Юнайтед"
-
Хабиб высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Краснодар" в результативном матче проиграл норвежскому клубу
-
"Нижний Новгород" усилился защитником "Рубина"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4