ПСЖ на 94-й минуте вырвал победу над "Реалом"

1 Теги реал мадридпсж

ПСЖ на 94-й минуте вырвал победу над "Реалом"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл мадридский "Реал" со счетом 1:0.

Единственный мяч в концовке встречи забил Килиан Мбаппе.

Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.

ПСЖ Франция – "Реал" Испания 1:0 (0:0)

Гол: Мбаппе, 90+4 - 1:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Данилу Перейра (Гуйе, 87), Верратти, Паредес, Ди Мария (Неймар, 73), Месси, Мбаппе.

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Каземиро, Бензема (Бэйл, 87), Асенсио (Родриго, 72), Винисиус Жуниор (Азар, 82).

Не пропустите: "Манчестер Сити" уничтожил "Спортинг" в матче Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky
lesnovsky

Парижская троица клоунов поставила раком величие мадридской команды... Жалко, что пяток тупому автобусу не накидали.. Париж и Мадрид - небо и земля... Второгодник знает... А-ха-ха-ха...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Брайтоном"

Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Брайтоном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов