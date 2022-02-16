ПСЖ на 94-й минуте вырвал победу над "Реалом"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл мадридский "Реал" со счетом 1:0.

Единственный мяч в концовке встречи забил Килиан Мбаппе.

Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.

ПСЖ Франция – "Реал" Испания 1:0 (0:0)

Гол: Мбаппе, 90+4 - 1:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Данилу Перейра (Гуйе, 87), Верратти, Паредес, Ди Мария (Неймар, 73), Месси, Мбаппе.

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Каземиро, Бензема (Бэйл, 87), Асенсио (Родриго, 72), Винисиус Жуниор (Азар, 82).

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