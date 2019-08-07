ПСЖ на длительный срок потерял летнего новичка команды
Новичок ПСЖ испанский полузащитник Андер Эррера выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностирована травма икроножной мышцы. Это повреждение он получил на тренировке. Сроки восстановления игрока составят 3-4 недели.
29-летний Эррера перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно и подписал с клубом пятилетний контракта. Ранее он играл за "Манчестер Юнайтед" и "Атлетик".
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|38
|75
|3
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|38
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|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27