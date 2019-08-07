ПСЖ на длительный срок потерял летнего новичка команды



Новичок ПСЖ испанский полузащитник Андер Эррера выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирована травма икроножной мышцы. Это повреждение он получил на тренировке. Сроки восстановления игрока составят 3-4 недели.

29-летний Эррера перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно и подписал с клубом пятилетний контракта. Ранее он играл за "Манчестер Юнайтед" и "Атлетик".

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