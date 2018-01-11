ПСЖ на классе побеждает "Амьен" и выходит в полуфинал Кубка французской лиги

В одном из четвертьфинальных матчей Кубка французской лиги встречались "Амьен" и ПСЖ. Игра проходила на "Стад де ла Ликон", что давало хозяевам поля небольшой шанс в противостоянии с лидером Лиги 1. Впрочем, букмекеры не верили в то, что "единороги" способны на чудо.

Команды начали матч в неспешном темпе, но уже на 9-й минуте гости вполне могли забивать. Менье с правого фланга мягко навесил мяч в штрафную, сфера пролетела мимо всех защитников и оказалась под ногой у Ди Марии. Анхель скинул круглого в район 11-метровой отметки под удар Неймару и бразилец в касание с левой бил казалось наверняка, но Гартнер спас "Амьен" от больших неприятностей в дебюте встречи.

А вот с маленькими хозяевам поля все же пришлось столкнуться. Уже на 12-й минуте Кристофф Пелиссье был вынужден сделать незапланированную замену. Поле из-за травмы покинул один из ведущих защитников "единорогов" Данило Авелар.

В дальнейшем парижане продолжили вести игру, постоянно держа в напряжении оборону хозяев поля. А вот у игроков "Амьена" практически ничего не получалось. За первые полчаса Трапп только раз вступил в игру, после несильного удара Какуты.

И как гром среди ясного неба грянула 34-я минута матча, а точнее эпизод, который стал переломным в этой встрече. Последовала быстрая атака ПСЖ, из глубины поля Мбаппе вывели один на один, Гартнер вышел за пределы штрафной и сбил нападающего парижан, когда тот готов был его переиграть. Голкипер "единорогов" увидел перед собой красный свет, а гости получили право на опасный штрафной. Впрочем, Ди Мария ударил бесхитростно и Буэ перевел мяч на угловой.

Концовка же тайма прошла в постоянных атаках ПСЖ. Команда Унаи Эмери горела желанием реализовать численное преимущество еще до перерыва. Как минимум дважды Буэ спас свою команду. Сначала голкипер "Амьена" укротил мяч после удара Верратти, а затем спас свою команду, когда Мбаппе уже видел мяч в воротах, после выстрела с линии штрафной.

Однако то, что не удалось сделать парижанам в конце первого тайма, удалось в дебюте второй половины встречи. Уже на 51-й минуте Неймар заработал пенальти. В динамике показалось, что назначение одиннадцатиметрового удара не подлежит сомнению и после контакта бразильца с Монкондю другого варианта быть не может. И лишь замедленный повтор показал, что самый дорогой футболист планеты специально оставил ногу, чтобы умело "нарисовать" падение. Арбитр же поверил бралильцу и сам же Неймар исполнил удар с "точки" – 0:1, отпраздновав гол с бутсой на голове.

Минут через пять парижане вполне могли увеличить свое преимущество. Сначала едва не забил Ди Мария, но Буэ отразил его удар. А в следующей атаке Мбаппе выходил на ударную позицию, мяч, задев руку голкипера "Амьена", ударился в перекладину и вылетел в поле.

После этого в игре наступило относительное затишье. Парижане взяли паузу в атаках, а хозяева поля просто не видели себя в роли доминирующей команды, оттого ограничивались борьбой в центре поля. Поэтому второй мяч ПСЖ стал небольшой неожиданностью, хоть по логике вещей и напрашивался давно. После подачи углового Рабьо выпрыгнул выше всех и затылком пробил по воротам Буэ. Мяч отскочил от стойки и на несколько десятков сантиметров успел все-таки пересечь линию ворот, прежде чем голкипер "единорогов" вынес круглого в поле - 0:2.

Теперь уже в этой встрече стало окончательно все ясно. Команды откровенно доигрывали матч, но и при этом могли не раз изменить счет. Так, к примеру, у гостей опасный штрафной пробивал Неймар. Мяч в каких-то сантиметрах разминулся с рамкой. В другой атаке Мбаппе выходил один на один, но не смог переиграть Буэ. Был голевой момент и у "Амьена". После подачи с правого фланга Гакпе принял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил в дальний угол – сфера предательски прокатилась в непосредственной близости от стойки.

В итоге ПСЖ на классе обыграл своего очередного соперника и квалифицировался в полуфинал Кубка французской лиги.

"Амьен" – ПСЖ – 0:2

Голы: Неймар, 53, с пенальти – 0:1. Рабьо, 78 – 0:2.

"Амьен": Гартнер, Гуано, Эль-Хаджам, Авелар (Иельш, 12), Аденон, Фофана, Монкондю, Манзала (Гоп-Фенепеж, 76), Гакпе, Конате (Буэ, 37), Какута.

ПСЖ: Трапп, Менье, Силва, Маркиньос, Верратти (Алвес, 80), Рабьо (Нкунку, 80), Юри, Ди Мария, Дракслер (Ло Чельсо, 68), Неймар, Мбаппе.

Удаление: Гартнер, 34.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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