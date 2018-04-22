ПСЖ на выезде минимально одолел "Бордо"

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ПСЖ на выезде минимально одолел "Бордо"В матче 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде минимально обыграл "Бордо".

"Бордо" - ПСЖ - 0:1

Гол: Ло Селсо, 77 - 0:1.

"Бордо": Костиль, Сабали, Кунде, Пабло, Пундже, Лераджер, Плашил (Лаборде, 79), Санкаре (Мейте, 70), Малком, Брэйтуэйт (Де Превиль, 71), Камано.

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Ло Селсо, Рабьо, Мбаппе (Менье, 81), Пасторе (Мотта, 65), Нкунку (Дракслер, 62), Кавани.

Напомним, ранее "Ницца" взяла верх над "Монпелье". | soccernews.ru

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2 Монако 34 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 34 69
5 Ницца 34 50
6 Сент-Этьен 34 49
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 34 46
9 Нант 34 46
10 Генгам 34 45
11 Бордо 34 43
12 Дижон 34 42
13 Амьен 34 40
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 33 36
16 Страсбур 34 34
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