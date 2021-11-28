ПСЖ на выезде обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1

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ПСЖ на выезде обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

ПСЖ на выезде сумел добыть волевую победу над "Сент-Этьеном" играя с первого тайма в большинстве в 15-м туре Лиги 1.

"Сент-Этьен" - ПСЖ - 1:3

Голы: Буанга, 23 - 0:1, Маркиньос, 45 - 1:1, Ди Мария, 79 - 1:2, Маркиньос, 91 - 1:3.

"Сент-Этьен" - Грин, Сиссоко (Мукуди, 46), Колодзейчак, Наде, Трауко, Масон, Будебуз (Гурна-Дуат, 72), Камара, Аушиш (Юссуф, 46), Хазри, Буанга.

ПСЖ - Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Ди Мария, Гуйе (Паредес, 75), Данилу Перейра, Месси, Неймар, Мбаппе.

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