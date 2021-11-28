ПСЖ на выезде обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
ПСЖ на выезде сумел добыть волевую победу над "Сент-Этьеном" играя с первого тайма в большинстве в 15-м туре Лиги 1.
"Сент-Этьен" - ПСЖ - 1:3
Голы: Буанга, 23 - 0:1, Маркиньос, 45 - 1:1, Ди Мария, 79 - 1:2, Маркиньос, 91 - 1:3.
"Сент-Этьен" - Грин, Сиссоко (Мукуди, 46), Колодзейчак, Наде, Трауко, Масон, Будебуз (Гурна-Дуат, 72), Камара, Аушиш (Юссуф, 46), Хазри, Буанга.
ПСЖ - Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Ди Мария, Гуйе (Паредес, 75), Данилу Перейра, Месси, Неймар, Мбаппе.
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|41
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|40
|8
|Монпелье
|28
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|9
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|Страсбур
|27
|38
|11
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|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
|34
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|16
|Дижон
|28
|30
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|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13