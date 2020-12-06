ПСЖ на выезде одолел "Монпелье"

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ПСЖ на выезде одолел "Монпелье"

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 ПСЖ обыграл "Монпелье".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 4 очка.

"Монпелье" - ПСЖ 1:3

Голы: Дагба, 33 - 0:1, Мавидиди, 41 - 1:1, Кин, 77 - 1:2, Мбаппе, 90 - 1:3

"Монпелье": Омлин, Ристич, Педру Мендеш, Конгре, Молле (Ойонго, 74), Самбия, Саванье, Ферри, Юн Ил Лок (Долли, 63), Лаборд, Мавидиди (Шкулетич, 74).

ПСЖ: Навас, Баккер (Данилу Перейра, 64), Пембеле, Дагба (Керер, 64), Курзава, Гуйе (Руис-Атиль, 78), Эррера (Паредес, 64), Ди Мария, Рафинья, Диалло, Кин (Мбаппе, 78).

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