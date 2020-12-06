ПСЖ на выезде одолел "Монпелье"
В рамках 13-го тура французской Лиги 1 ПСЖ обыграл "Монпелье".
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 4 очка.
"Монпелье" - ПСЖ 1:3
Голы: Дагба, 33 - 0:1, Мавидиди, 41 - 1:1, Кин, 77 - 1:2, Мбаппе, 90 - 1:3
"Монпелье": Омлин, Ристич, Педру Мендеш, Конгре, Молле (Ойонго, 74), Самбия, Саванье, Ферри, Юн Ил Лок (Долли, 63), Лаборд, Мавидиди (Шкулетич, 74).
ПСЖ: Навас, Баккер (Данилу Перейра, 64), Пембеле, Дагба (Керер, 64), Курзава, Гуйе (Руис-Атиль, 78), Эррера (Паредес, 64), Ди Мария, Рафинья, Диалло, Кин (Мбаппе, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13