ПСЖ на выезде разгромил "Амьен"

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ПСЖ на выезде разгромил "Амьен"

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 ПСЖ ожидаемо обыграл "Амьен". Парижане продолжают лидировать в чемпионате опережая "Лилль", у которого на две игры больше, на 13 очков.

"Амьен" - ПСЖ 0:3

Голы: Кавани (пен), 57 - 0:1, Мбаппе, 70 - 0:2, Маркиньос, 79 - 0:3

"Амьен": Гюртнер, Крафт, Лефор, Аденон, Дибасси, Тимит, Блен (Бодмер, 75), Монкондюи, Ньяоре (Отеро, 75), Мендоса (Кужава, 85), Гуано.

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат, Дани Алвес, Дракслер, Верратти (Курзава, 76), Ди Мария (Диаби, 71), Менье, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 80), Кавани.

Предупреждения: Аденон (39), Блен (56).

Удаление: Аденон (66).

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 18 50
2 Лилль Лилль 20 37
3 Лион Лион 19 33
4 Монпелье Монпелье 18 30
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 30
6 Марсель Марсель 17 27
7 Реймс Реймс 20 27
8 Страсбур Страсбур 19 26
9 Ренн Ренн 18 26
10 Ницца Ницца 18 26
11 Нант Нант 18 23
12 Ним Ним 18 23
13 Бордо Бордо 17 22
14 Тулуза Тулуза 18 21
15 Анжер Анжер 18 20
16 ФК Кан ФК Кан 20 18
17 Амьен Амьен 20 18
18 Дижон Дижон 18 16
19 Монако Монако 18 13
20 Генгам Генгам 18 11
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