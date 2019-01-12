ПСЖ на выезде разгромил "Амьен"
В рамках 20-го тура французской Лиги 1 ПСЖ ожидаемо обыграл "Амьен". Парижане продолжают лидировать в чемпионате опережая "Лилль", у которого на две игры больше, на 13 очков.
"Амьен" - ПСЖ 0:3
Голы: Кавани (пен), 57 - 0:1, Мбаппе, 70 - 0:2, Маркиньос, 79 - 0:3
"Амьен": Гюртнер, Крафт, Лефор, Аденон, Дибасси, Тимит, Блен (Бодмер, 75), Монкондюи, Ньяоре (Отеро, 75), Мендоса (Кужава, 85), Гуано.
ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат, Дани Алвес, Дракслер, Верратти (Курзава, 76), Ди Мария (Диаби, 71), Менье, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 80), Кавани.
Предупреждения: Аденон (39), Блен (56).
Удаление: Аденон (66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Лион
|19
|33
|4
|Монпелье
|18
|30
|5
|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Реймс
|20
|27
|8
|Страсбур
|19
|26
|9
|Ренн
|18
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Нант
|18
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|17
|22
|14
|Тулуза
|18
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11