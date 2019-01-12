ПСЖ на выезде разгромил "Амьен"

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 ПСЖ ожидаемо обыграл "Амьен". Парижане продолжают лидировать в чемпионате опережая "Лилль", у которого на две игры больше, на 13 очков.

"Амьен" - ПСЖ 0:3

Голы: Кавани (пен), 57 - 0:1, Мбаппе, 70 - 0:2, Маркиньос, 79 - 0:3

"Амьен": Гюртнер, Крафт, Лефор, Аденон, Дибасси, Тимит, Блен (Бодмер, 75), Монкондюи, Ньяоре (Отеро, 75), Мендоса (Кужава, 85), Гуано.

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат, Дани Алвес, Дракслер, Верратти (Курзава, 76), Ди Мария (Диаби, 71), Менье, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 80), Кавани.

Предупреждения: Аденон (39), Блен (56).

Удаление: Аденон (66).

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