ПСЖ на выезде разгромил "Лилль"

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ПСЖ на выезде разгромил "Лилль"

В рамках 24-го тура французской Лиги 1 ПСЖ уверенно разобрался с "Лиллем".

"Лилль" – ПСЖ 0:3

Голы: Берчиче, 45 - 0:1, Неймар, 77 - 0:2, Ло Чельсо, 87 - 0:3

"Лилль": Меньян, Мендиль (Пепе, 57), Дабила, Иэ, Балло, Тиаго Мендес, Биссума (Тиаго Майя, 81), Эль-Гази, Амаду, Алонсо, Понсе (Луис Араужо, 66).

ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Берчиче, Верратти (Нкунку, 85), Пасторе (Диарра, 64), Ло Чельсо, Ди Мария (Менье, 72), Кавани, Неймар.

Предупреждения: Верратти (56), Алонсо (74). | http://soccernews.ru

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2 Марсель 24 51
3 Лион 23 48
4 Монако 23 47
5 Нант 23 37
6 Монпелье 24 34
7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
9 Ренн 23 31
10 Генгам 23 29
11 Сент-Этьен 24 29
12 Дижон 23 28
13 ФК Кан 23 27
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 24 26
16 Анжер 24 25
17 Амьен 24 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 24 18
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