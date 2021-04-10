ПСЖ на выезде разгромил "Страсбур"
Фото твиттер Лиги 1
В рамках 32-го тура чемпионата Франции ПСЖ одержал гостевую победу над "Страсбуром" со счётом 4:1.
Парижане разгромили соперника благодаря голам Килиана Мбаппе, Пабло Сарабии, Мойсе Кина и Леандро Паредеса.
"Страсбур" - ПСЖ - 1:4
Голы: 0:1 – 16 Мбаппе, 0:2 – 27 Сарабия, 0:3 – 45 Кин, 1:3 – 63 Сахи, 1:4 – 79 Паредес.
"Страсбур": Зельс, Митрович, Коне, Каси (Кароль, 82), Гильбер, Ахолу, Сиссоко (Прцич, 59), Белльгард (Зои, 81), Томассон, Лиэнар (Шахири, 59), Диалло (Сахи, 62).
ПСЖ: Навас (Рико, 46), Кимпембе, Керер, Баккер, Рафинья (Гуйе, 74), Данилу Перейра, Паредес, Эррера (Симонс, 89), Сарабия, Кин (Дракслер, 75), Мбаппе (Нажера, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13