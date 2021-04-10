ПСЖ на выезде разгромил "Страсбур"

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В рамках 32-го тура чемпионата Франции ПСЖ одержал гостевую победу над "Страсбуром" со счётом 4:1.

Парижане разгромили соперника благодаря голам Килиана Мбаппе, Пабло Сарабии, Мойсе Кина и Леандро Паредеса.

"Страсбур" - ПСЖ - 1:4

Голы: 0:1 – 16 Мбаппе, 0:2 – 27 Сарабия, 0:3 – 45 Кин, 1:3 – 63 Сахи, 1:4 – 79 Паредес.

"Страсбур": Зельс, Митрович, Коне, Каси (Кароль, 82), Гильбер, Ахолу, Сиссоко (Прцич, 59), Белльгард (Зои, 81), Томассон, Лиэнар (Шахири, 59), Диалло (Сахи, 62).

ПСЖ: Навас (Рико, 46), Кимпембе, Керер, Баккер, Рафинья (Гуйе, 74), Данилу Перейра, Паредес, Эррера (Симонс, 89), Сарабия, Кин (Дракслер, 75), Мбаппе (Нажера, 89).

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